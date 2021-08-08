Семью года и лучшего отца выбирают в Ишиме

В Ишиме завершается проект #ПАПАТУТ, в ходе которого будут определены семья года и лучший папа. Закрытие и объявление победителей состоится 8 августа в 18:00 на площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме (ул.Ленина, 7).

В течение пяти недель семьи Ишима соревновались по 6 номинациям "Папа медийный", "Папа спортивный, "Папа творческий", "Папа шеф" и "Папа мастер". Главная номинация — "Семья года". Отцы и все члены семьи выполняли творческие задания, готовили блюда и проявляли свои физические способности. Семьи-победители, которые набрали наибольшее количество баллов, получат подарки от партнеров проекта, пишет "Мегатюмень".

"Мы организовали не просто конкурс для семей, а атмосферу праздника, где родители и их дети могли провести время вместе, поучаствовать в конкурсах и получить от этого удовольствие",— отметила менеджер проекта #ПАПАТУТ Анастасия Журавлева.

#ПАПАТУТ — проект, направленный на развитие духовных ценностей и укрепление внутрисемейных отношений у молодых семей Ишима. Участники проявляли свои умения и таланты в разных направлениях. Все мероприятия проводились с соблюдением мер профилактики от Covid-19.