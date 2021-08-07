В Тюмени прошел конкурс на повторение танцевальных движений

16 школьников в возрасте от 13 до 17 лет приняли участие в городском турнире по танцевальной игре Just dance, который состоялся в рамках проекта Z Camp. По условиям соревнований, необходимо было ритмично и с артистизмом повторить танцевальные движения с экрана по принципу известной игры.

Турнирная сетка состояла из 22 танцев, сначала был отборочный тур, а затем - финал. Победу одержала Виктория Туптова, которая набрала больше всего очков. Второе место заняла Алиса Ченцова. До финала она не проиграла ни одного танца. На третьем месте - Ева Богунова. Все участники получили памятные дипломы, а призеры - фирменные кружки и значки проекта. Завершился турнир финальным танцем всех участников.

На каждом танце присутствовали специальные судьи, которые следили за артистизмом и эффектностью выполнения движений. В спорных случаях именно они определяли победителя танца.

"Некоторым участникам настолько понравилось танцевать, что они остались ещё на два часа просто поиграть в Just dance", — рассказал руководитель кэмпа Олег Войкин.

На следующих мероприятиях проекта Z Camp участники научатся снимать видео в ТикТок, рисовать красками и карандашами, а также выполнять футбольные трюки, пишет "АиФ - Западная Сибирь".