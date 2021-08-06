В тюменском СИЗО провели конкурс профмастерства "Лучший повар"

Фото УФСИН по ТО

В конкурсе приняли участие осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы в отряде хозяйственного обеспечения учреждения, сообщается на сайте УФСИН.

"Приняло участие в мероприятии 9 осужденных, действующие повара столовой для осужденных. Этапы конкурса проходили под наблюдением судейской бригады, в состав которой вошли сотрудники администрации учреждения", - говорится в сообщении.

Первый этап конкурса был теоретическим в виде викторины, для практического всем выдали одинаковые наборы продуктов, а конкурсанты сами решали, какое блюдо готовить. На суд жюри они предъявили борщ, тефтели в томатном соусе, минтай с рисом овощами и зеленью, омлет с сыром и зеленью, рулет с сыром и зеленью, блинчики с творогом и яблоками.

Конкурс был организован для стимулирования у работников столовой интереса к профессии, повышения мастерства и формирования навыков в приготовлении новых блюд.