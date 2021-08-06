В Ишиме открыли новую робототехническую лабораторию

В Центре дополнительного образования детей Ишима создали лабораторию LEGO-конструирования, в которой дети смогут на боле высоком уровне заниматься робототехникой.

В центре с 2016 года проводятся занятия по робототехнике, их посещают 123 ребенка 5-10 лет. В новой лаборатории смогут заниматься до 200 человек, в том числе в возрасте 11-14 лет. В ней уже появились интерактивная доска, комплекты для класса LEGO Education SPIKE Prime, образовательные наборы и др.

"Открытие робототехнической лаборатории поспособствует решению одной из важных задач региона - выявлению и поддержке успешных детей и талантливой молодежи. Поздравляю всех нас с этим событием - с очередным, важным, этапом развития научно-технического направления, которое в дальнейшем будет расширяться, совершенствоваться и продвигать отрасль вперед к новым достижениям, победам и успехам! - отметил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Лаборатория в Ишиме появилась благодаря помощи Тюменского регионального отделения Российского детского фонда, нацпроекту "Образование" и федеральному проекту "Успех каждого ребенка". На открытии присутствовали советник губернатора Тюменской области по стратегическим вопросам, председатель Тюменского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" Наталья Шевчик, депутат Госдумы Николай Брыкин и другие почетные гости.