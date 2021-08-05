Арт-объект о вакцинации установят на площади в Тюмени

Арт-объект "Повесь маску на гвоздь", символизирующий победу над короновирусом, молодежь планирует установить 7 июля на площади 400-летия Тюмени, когда там будет работать мобильный пункт вакцинации.

Горожанам предлагают с 12 до 15 часов привиться вакциной "Спутник V", а после поучаствовать в акции — свою противомикробную маску с датой вакцинации повесить на арт-объект, а себе взять новую, так как масочный режим обязателен для всех, средства индивидуальной защиты должны использовать даже привитые.

"Когда боксер заканчивает карьеру, он символически вешает перчатки на гвоздь. Наш арт-объект — это своеобразная метафора борьбы с эпидемией, которая напоминает жителям о том, что поставив вакцину, человек максимально уменьшает для себя вероятность тяжелой формы короновируса. А значит заканчивает “карьеру бойца” с ковидом, — пояснила куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Арт-объект с информацией о противокоронавирусных прививках и способах вакцинопрофилактики простоит на площади до 7 сентября.