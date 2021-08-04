Тюменские автоинспекторы спасли ребенка, экстренно доставив его в больницу

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Тюменец Максим Медведев поблагодарил инспекторов полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаила Киселева, Данила Нестерова и Юрия Блохина за помощь в экстренной транспортировке его племянника в больницу.

12-летнему мальчик был с бабушкой на даче, когда у него внезапно началась непрекращающаяся рвота, стала резко понижаться температура. Ребенка повезли в больницу, но загородная трасса в воскресенье вечером была загружена транспортом.

На 18-м километре автодороги Курган-Тюмень бабушка мальчика обратилась за помощью к инспекторам ДПС. Они пересадили больного и бабушку в патрульный автомобиль и доставили их в медучреждение, сообщили в Госавтоинспекции.

"Благодаря вам ребенку была своевременно оказана так необходимая ему помощь. Сейчас ему проводится плановое обследование, он госпитализирован. Надеемся, все будет хорошо и наш Данил скоро выздоровеет", - поблагодарил инспекторов на разводе личного состава полка ДПС ГИБДД на службу Максим Медведев.