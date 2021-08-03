В Тюмень на три дня прибывает поезд-музей

Передвижной музей "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны" будет стоять на станции в Тюмени с 6 по 8 августа, сообщили в пресс-службе СвЖД.

"Поезд Победы" будет принимать посетителей бесплатно с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 19:00, но по предварительной регистрации.

В историко-художественной экспозиции "Поезда Победы" запечатлены образы прошлого нашей страны. С помощью аудиогида по историческому маршруту от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина вас "проведёт" юная советская девушка-машинист Лидия. В экспозицию включены научные достижения, открытия и прорывные разработки отечественных учёных.