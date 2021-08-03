Участники "Морфологии улиц" вернули на место спящего на лавке

В Тюмени восстановили стрит-арт художника Ивана Симонова на остановке на улице Щербакова, с которой неизвестные сорвали постер со спящим на скамейке человеком.
Восстановлением занимались волонтеры фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" Мария Рыжик и Елена Зиганшина.
Трехчастная работа "Ларек" появилась в Тюмени 17 июля в рамках "Морфологии улиц", она выполнена с элементами постер-арта и входит в серию проекта "Маленькие люди" — часть работы нарисована художником, а герои — реальные люди, сфотографированные художником, наклеены на стену.
"Инициатива по поводу восстановления — отчасти волонтерок, которые помогали мне делать эту работу в Тюмени. Мне нравится, когда работа становится частью не только художника, но и других людей, которые причастны к ее созданию. Они чувствуют свою солидарность, это здорово. Работа находится в городе и взаимодействует с жителями, и мы не знаем, что с ней будет, это интрига. Можем даже ставки делать, сколько она проживет. Это часть игры и взаимодействия с естественной средой", — поделился художник Иван Симонов.
Автор работы также считает, что шаг по восстановлению единоразовый и поддерживать ее в полноценном виде всегда не нужно.
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