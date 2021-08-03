Сбер поздравил лучших выпускников Тюменского госуниверситета

Сбербанк в Тюмени выступил партнером ежегодного конкурса "Лучший выпускник ТюмГУ". Церемония награждения прошла в Белом зале университета. Благодарности от вуза и подарки от партнеров получили 25 студентов, которые отличились как в учебе, так и благодаря активной социальной и творческой деятельности.

В этом году мероприятие прошло в смешанном формате. В зале присутствовали награждаемые из Тюмени. Выпускники филиалов из Тобольска и Ишима участвовали в церемонии онлайн.

Ректор университета Иван Романчук отметил, что конкурс "Лучший выпускник ТюмГУ" это возможность для ведущих работодателей региона напомнить о себе ярким и амбициозным ребятам, которые выходят на рынок труда.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: