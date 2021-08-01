В тюменской библиотеке шьют тактильные книги для детей с нарушением зрения

Фото центра семейного чтения имени А.С. Пушкина

В тюменском центре семейного чтения имени А.С. Пушкина продолжается реализация проекта "Тактильные книги для маленьких читателей с нарушениями зрения". В нем участвуют волонтеры, присоединиться к ним могут все желающие.

С 2018 года проведена большая работа: волонтеры сшили два экземпляра сказки ямальского писателя Ивана Истомина "Черный и белый" и два экземпляра "О рыбаке и рыбке" Александра Пушкина. Сейчас в библиотеке работают над изданием другой сказки Пушкина — "Золотой петушок". Уже готов эскиз книг, созданы основы для первых станиц и один главный герой.

Волонтеры шьют основы для страниц или героев, украшают их костюмы, изготавливают детали объемных иллюстраций. Необходимые материалы предоставляет библиотека, пишет ИА "Тюменская линия".

"С объемными иллюстрациями ребята с удовольствием знакомятся на ощупь. Им нравится исследовать такие книги, придумывать свои сюжеты для игр с главными героями", — рассказывает автор проекта, главный библиотекарь отдела творческого развития читателей центра семейного чтения Софья Тарасевич.