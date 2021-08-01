Тюменские педагоги проехали по заповедным местам Крыма

Тюменцы стали участниками десятого межрегионального культурно-образовательного тура молодых педагогов и педагогов-наставников по заповедным местам России "Киммерийские тропы", который в этом году проходил в Крыму и был посвящен наследию поэта, художника и искусствоведа Максимилиана Волошина.

Программа была насыщенной и разноплановой. Состоялись экскурсии в Дом-музей Максимилиана Волошина в Коктебеле, в музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии, пешеходная экскурсия по тропе М. Волошина с подъемом на гору Кучук-Янышар — к могиле поэта. Педагоги посетили и ряд культурно-исторических объектов в Феодосии и ее окрестностях.

Всего в туре принимали участие 80 педагогов – из Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В рамках тура они встречались с Заслуженным учителем России Олегом Парамоновым, Учителем года России-2014 Денисом Рочевым, оперной певицей Натальей Рочевой.

Вдохновленные морской прогулкой к знаменитой скале "Золотые ворота" и походом по уникальному горно-вулканическому массиву Карадаг, педагоги вместе с фольклористом из Санкт-Петербурга Натальей Казаковой подготовили музыкально-поэтическую композицию "Любимые женщины Максимилиана Волошина". Солист Михайловского театра Владимир Казаков исполнил классические произведения оперного искусства, а молодые педагоги проникновенно читали стихотворения выдающегося поэта Серебряного века.

Также состоялось заседание Совета молодых педагогов и встреча с представителями системы образования Республики Крым. Вместе с лидерами профсоюзного движения члены Совета обсудили актуальные вопросы повышения статуса педагога, юридические аспекты безопасности в современном информационном пространстве, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Подводя итоги мероприятия, председатель Тюменской межрегиональной организации Общероссийского Профсоюза образования Валентина Худякова отметила, что ключевая идея туров в том, чтобы природное и культурное достояние нашей страны послужило благодатной средой для отдыха, личностного развития и духовного обогащения педагогов.