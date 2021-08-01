В селе Червишево провели летнюю "Школу юного керамиста"

Летняя "Школа юного керамиста" завершилась в селе Червишево. 75 детей в возрасте от 5 до 15 лет изучали материалы для лепки, создавали фигуры и познавали особенности работы в мастерской авторской керамики. Итогом обучения станет онлайн-выставка, которая пройдет с 20 по 30 августа.
Автором школы стала Дарья Гассман, которая победила во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в 2019 году и получила грант.
Ребята, посещающие школу, были поделены на группы по 12-14 человек. Они представят свои работы на выставке, которую разместят онлайн на сайте. После дети получат дипломы и смогут забрать работы домой.
"Участвовать в выставке смогут только ученики, которые экспонируются. Посмотреть работы сможет любой желающий. В ближайшее время будет готова страница выставки", — отметила автор проекта Дарья Гассман.
Также она сообщила, что во время онлайн-выставки будет проходить голосование за лучшие работы. Три ученика получат призы зрительских симпатий. Еще в трех номинациях победителей определит экспертное жюри из молодых художников, пишет "Мегатюмень".
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