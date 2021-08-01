Онлайн-проект "Национальная гостиная" знакомит тюменцев с культурой разных народов

Фото из группы Дома культуры "Орфей" ВКонтакте vk.com/dkorfei

Онлайн-проект "Национальная гостиная", приуроченный к 435-летию Тюмени, стартовал в социальных сетях. В группе ДК "Орфей" читателям рассказывают о разных национальностях, проживающих в регионе, их жизни и традициях

К примеру, кумандинцев называют необыкновенно поэтично: люди-лебеди, дети Алтая, сыновья гор. По одной из версий, народ приплыл на Алтай на плоту во время Всемирного потопа. По другой – охотник влюбился в прекрасную девушку-лебедя, и та осталась с ним.

Отличительная особенность кетов — низкий рост: в среднем 140 см у мужчин и женщин, что делает кетов самой низкорослой нацией в континентальной части Евразии. Рутульцы особенно чтят гостеприимство. Чтобы на дом не навлечь несчастья, хозяин должен гостя накормить, проявить радушие, не спрашивая о цели визита. А у лакцев считалось большим позором не угодить гостям, хорошо их принять – дело чести.

Кухня нагайбаков в 1996 год получила бриллиантовую звезду на конкурсе в Мексике за экологическую чистоту и качество. Традиционные свадебные песни гагаузов печальные: в них воспевается горечь расставания невесты с родным домом. А шорцы могут рассказать предания, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, в городе работают выставки, посвященные истории Тюмени. На набережной Туры открыта экспозиция "Река истории. История реки": здесь представлены фотографии с краткой информацией об истории развития судоходства и судостроения. Собрание 3D-рисунков по историческим вехам расположилось на площади 400-летия Тюмени, у каждого изображения есть QR-код с переходом на звуковую карту. На Текутьевском бульваре открылась экспозиция "Тайны старого некрополя". На Городской площади (у администрации) выставка "Времен связующая нить" посвящена тюменцам, получившим мировое признание.