Тюменским инвалидам предоставят наставника на новом месте работы

14:31 01 августа 2021
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pixabay.com

Услуга "Организация сопровождения при содействии занятости" действует в регионе для тюменцев с ограниченными возможностями здоровья. На новом рабочем месте им оказывает поддержку наставник. За полгода предложением воспользовались 37 человек.

С января по июль 2021 года специалисты Главного бюро Медико-социальной экспертизы по Тюменской области одобрили 37 таких запросов, поступивших от Центра занятости населения.

"Услуга предоставляется в том случае, если человек находится в поиске работы, является инвалидом 2 или 1 группы (с выраженными нарушениями функций нижних конечностей, инвалиды по зрению, слуху или же с ментальными нарушениями), а также имеет заключение МСЭ, выданное не позднее трех лет назад", - прокомментировал начальник отдела по реабилитационно-экспертной работе ГБ МСЭ по Тюменской области Александр Мишкин.

Поддержка инвалида ведется на всех этапах трудоустройства, в том числе и с помощью наставника на рабочем месте. При необходимости предоставляется помощь при формировании и освоении доступного для инвалида маршрута передвижения до места работы и обратно, пишет "Мегатюмень".

Теги: занятость населения , инвалиды , соцподдержка , трудоустройство
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