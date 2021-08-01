Тюменским инвалидам предоставят наставника на новом месте работы

Услуга "Организация сопровождения при содействии занятости" действует в регионе для тюменцев с ограниченными возможностями здоровья. На новом рабочем месте им оказывает поддержку наставник. За полгода предложением воспользовались 37 человек.

С января по июль 2021 года специалисты Главного бюро Медико-социальной экспертизы по Тюменской области одобрили 37 таких запросов, поступивших от Центра занятости населения.

"Услуга предоставляется в том случае, если человек находится в поиске работы, является инвалидом 2 или 1 группы (с выраженными нарушениями функций нижних конечностей, инвалиды по зрению, слуху или же с ментальными нарушениями), а также имеет заключение МСЭ, выданное не позднее трех лет назад", - прокомментировал начальник отдела по реабилитационно-экспертной работе ГБ МСЭ по Тюменской области Александр Мишкин.

Поддержка инвалида ведется на всех этапах трудоустройства, в том числе и с помощью наставника на рабочем месте. При необходимости предоставляется помощь при формировании и освоении доступного для инвалида маршрута передвижения до места работы и обратно, пишет "Мегатюмень".