Средняя зарплата тюменцев растет

В Тюменской области по данным статистики увеличилась среднемесячная номинальная зарплата. Если в феврале она составляла чуть больше 52 тыс. рублей, то уже в апреле приблизилась к 5 тыс. рублей.

По информации Тюменьстата, в январе 2021 года жителям Тюменской области в среднем было начислено более 48 тыс. рублей на человека. А по итогам 2020 года показатель составил 50 тыс. 634 рублей.

В январе-апреле 2021 года самые высокие средние зарплаты были начислены в сфере добычи сырой нефти и природного газа – 172 тыс. 212 рублей, предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых - 154 тыс. 579 рублей, производства химических веществ и химических продуктов – 136 тыс. 856 рублей. От 80 до 100 тыс. рублей получали ученые, работники воздушного и космического транспорта, а также производства машин, оборудования, нефтепродуктов и кокса, пишет "Вслух.ру".