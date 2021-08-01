Участники интеллектуального лагеря в Тюмени провели финальный квиз

В Тюмени состоялся финальный квиз от участников школьного проекта Z-CAMP. Разработкой вопросов и ведением игры ребята занимались самостоятельно под присмотром наставников интеллектуального направления.

На мероприятие пригласили школьников, студентов и родителей участников смены. Всего собралось 14 команд: четыре играли в "Конторе пароходства", а 10 - подключились онлайн. Ими стали дети из лагерной смены "Острова детства".

Игра состояла из шести туров. В первом были загаданы книги, во втором угадывали спортсменов, в третьем искали ответы в песнях, в четвёртом нужно было найти правильный логотип известных компаний, в пятом туре отгадывали фильмы, а в шестом - вспоминали авторов известных цитат. Вела игру ученица 8 класса Алиса Иванчикова, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Мне очень понравилась интеллектуальная смена, было интересно и информативно. Больше всего понравилось узнать изнанку игр, как создавать мультиигры", — поделилась впечатлениями участница кэмпа и автор вопросов квиза Анастасия.

По итогам интеллектуального соревнования первое и второе место заняли команды из "Острова детства", третье место у команды восьмиклассников "Бармалей джага-джага", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".