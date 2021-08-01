Талантливые дети Тюменской области побывали на профильных сменах в лагере

Около 300 талантливых школьников из всех муниципальных образований Тюменской области отдохнули на губернаторских профильных сменах в оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор".
Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, такие смены по инициативе главы региона проводит ТОГИРРО с 2015 года. На них приезжают ребята, прошедшие отбор среди победителей или призеров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. В течение смены с ними занимаются педагоги.
Этим летом в "Серебряном бору" принимали ребят, проявивших себя в социально-гуманитарном, естественно-научном и физико-математическом направлениях.
В течение июля школьники 5-10 классов готовились к предметным олимпиадам по математике, физике, информатике, химии, экологии, геологии, географии, русскому языку, обществознанию и искусству велась в течение двух недель.
Участница первой смены Ясмина Аксёнова поделилась, что поездка в "Серебряный бор" стала для нее прекрасной возможностью познакомиться с единомышленниками. В лагере девочка не только отдохнула, но и получила новые знания в гуманитарной сфере, которые в будущем пригодятся в олимпиадном движении, на научных конференциях. Особенно понравились развлекательные мероприятия.
Кроме насыщенной образовательной и культурной программы, для участников смен был организован комплекс оздоровительных процедур и санаторное лечение по индивидуальной программе. Время, свободное от учебных занятий, ребята проводили на скалодроме, на открытых спортивных площадках, в бассейне.
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