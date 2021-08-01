Юные тюменцы повторят ПДД вместе с автоинспекторами

Сотрудники ГИБДД Тюменской области в течение августа проведут с детьми мероприятия на перекрестках, в пришкольных лагерях, во дворах, чтобы к началу учебного года повторить с ними правила дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в этом году выросло количество аварий по неосторожности детей: они нарушают ПДД, переходя улицу вне пешеходных переходов, переезжая проезжую часть на велосипедах или самокатах, управляя мотоциклами без навыков управления мототехникой и водительских удостоверения. С начала года зарегистрированы 50 ДТП по неосторожности детей, в которых один ребенок погиб, 54 травмированы.

Социальные видеоролики также призваны мотивировать юных тюменцев быть внимательнее на дорогах. В коротких сюжетах детей просят не пользоваться мобильными телефонами в процессе движения через проезжую часть, наушниками, спешиваться с велосипедов и самокатов перед пешеходными переходами. Памятки также размещаются на сайтах школ, в родительских чатах, в социальных сетях.

Автоинспекторы обращаются и к родителям с призывом ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД ради сбережения своей жизни и здоровья.