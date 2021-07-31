Фестиваль настольных игр для незрячих и слабовидящих пройдет в Тюмени

Всероссийский фестиваль настольных игр для незрячих и слабовидящих "Игровая кладовая" пройдет в Тюмени с 9 по 12 августа. Заявки на участие уже поступили из 14 регионов страны. Мероприятие состоится в реабилитационном центре "Родник".

Как сообщила пресс-секретарь тюменской региональной организации ВОС Ирина Алиева, участникам фестиваля предстоит сыграть в несколько игр. Среди них есть "уно" — карточная игра на реакцию и внимательность, игры "тайю", "коридор", "патагон" шашечно-шахматного типа, "катамино" — аналог "живого" тетриса, которая пользуется огромным спросом среди слабовидящих людей, так как изначально адаптирована и проста в правилах. Также хозяева и гости фестиваля будут выяснять, кто из них лучше в "квадро" — игре на внимательность и реакцию, "квиксо" — аналоге игр пятнашки и крестики-нолики, но с особыми правилами, "гобблер" — тоже аналоге крестиков-ноликов, только с матрешечными фигурами разных размеров.

От каждой команды будет три игрока. Победители получат дипломы и денежные премии. Гостей мероприятия также ждут экскурсия по городу и поездка на горячий источник, пишет "Тюменская область сегодня".

Впервые Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС "Игровая Кладовая" проходил в 2015 году в Ярославле. Его главной целью стало гармоничное личностное развитие инвалидов по зрению и обеспечение их реабилитационного досуга.