Тюменцы чтят память легенды регионального здравоохранения Юрия Семовских

Фото пресс-службы ОКБ №1

31 июля легенде тюменского здравоохранения Юрию Семовских исполнилось бы 100 лет. В областной столице в память о нем есть улица, установлена мемориальная доска, его имя присвоено крупному медицинскому учреждению региона.

В послевоенные годы Юрий Семовских руководил системой здравоохранения Тюменской области, включая северные округа. Делу своей жизни он посвятил более 30 лет. После войны приходилось буквально поднимать и строить всё заново. Юрий Николаевич обладал особым даром подбирать кадры. Он тщательно формировал команду, общался с каждым молодым специалистом, расспрашивал мельчайшие подробности. Благодаря этому сплоченная работа главных врачей складывалась на высшем уровне.

Особое внимание уже тогда уделялось развитию сельской медицины. Каждый главный врач был обязан регулярно бывать в районах, отчитываться. В то время было положено начало преемственности между ФАПами и крупными лечебными учреждениями.

В 2004 году имя Юрия Николаевича Семовских присвоено Тюменской областной клинической больнице, в июле 2016 года в областной столице появилась улица Юрия Семовских. На фасаде здания, где работал Юрий Николаевич, установлена мемориальная доска, пишет "АиФ - Западная Сибирь".