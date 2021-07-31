Тюменские садоводы дают советы по хранению ягод

Тюменские садоводы собирают урожай овощей, фруктов и ягод. Опытные дачники напоминают, что хранить их нужно правильно, для этого нужно соблюдать несложные правила.

Черную смородину стоит промыть в дуршлаге и дать воде стечь. После сухую ягоду можно сложить в морозилку – так на ней не образуется наледи. Есть и другие способы.

"На газу растворить сахар в сироп, бросить к нему уже чистые и сухие ягоды и оставить на плите, чтобы варенье слегка томилось", – рассказала дачница Светлана Иванова.

Руководитель проекта "Школа садовода" Нина Щербакова советует красную смородину при заморозке смешивать с небольшим количеством сахара – он кристаллизуется и не даст ягодам прилипнуть друг к другу. После этого ее можно заморозить, съесть как десерт или использовать для компота.

Малину перед заморозкой не моют, поэтому для хранения следует выбирать целые и большие ягоды. Крыжовник мыть можно, но перед заморозкой его нужно почистить, а в идеале – выделить под ягоду отдельный ящик в морозильной камере, чтобы он не впитывал запах других продуктов, пишет "Вслух.ру".

Ягоды лучше съесть до весны и повторно не замораживать – со временем они теряют полезные свойства.