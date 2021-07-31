Команда Тюменской области готовится к финалу WorldSkills Russia

Фото пресс-службы департамента труда и занятости населения Тюменской области

Тюменцы выступят в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который состоится с 25 по 29 августа в Уфе. Подготовка участников уже началась.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения региона, в компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Тюменскую область представит Ралис Шаяхметов. Молодой человек шел к этой цели три года. Впервые стать участником регионального чемпионата ему предложили в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства на первом курсе, куда он поступил после школы. На подготовку оставался только месяц, но студент занял второе место. В следующем году – опять "серебро". Третья попытка привела к победе и выходу в финал.

Сейчас Ралис Шаяхметов активно готовится, тренировки занимают все время. В будни днем он тренируется на площадке техникума, а по вечерам и в выходные на настоящем производстве - у своего коллеги и бывшего соперника по чемпионатному движению Ризвана Сабирова.

"Мы никогда не знаем точно, какие будут конкурсные задания. Поэтому должны использовать любую возможность, чтобы получить опыт, набить руку", - считает тренер, эксперт компетенции Михаил Дурнев.

Всего в тюменской команде заявлены 31 молодой профессионал, которые поборются за первенство в 26 компетенциях.