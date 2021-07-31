Молодые тюменцы могут стать участниками форума "Ростов"

Фото из группы "Форум Ростов - 2021" ВКонтакте

500 молодых людей из всех регионов России примут участие в молодежном форуме "Ростов", в их числе – тюменцы. Подать заявку можно на сайте форумростов.рф до 16 августа.

В этом году форум пройдет в онлайн и офлайн форматах. Онлайн-этап состоится 21-22 августа. Инициативную молодежь ждут лекции по трекам "Ростов Аграрный", "Ростов Медийный", "Ростов Профессиональный", "Ростов Общественный", мастер-классы и работа над проектами. В офлайн-этапе с 6 по 10 сентября примут участие молодые люди, которые прошли образовательную программу и выполнили тематическое задание по направлению трека. Авторы лучших идей смогут получить финансовую поддержку на их реализацию в размере до 1 млн рублей.

Образовательная программа включает 4 трека. В качестве спикеров выступят российский и белорусский актёр театра и кино Владислав Канопка, олимпийский чемпион летних игр 2008 года Андрей Сильнов и первый парадрайвер России Никита Ванков.

В конкурсе могут участвовать граждане от 14 до 35 лет. Подача заявок осуществляется через верифицированную учетную запись в личном кабинете на платформе АИС "Молодежь России".

Тюменцы могут принять участие в федеральной площадке "Ростов Аграрный". Она объединит специалистов по агроэкологическим технологиям и сельскохозяйственной деятельности, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".