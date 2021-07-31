В Тюмени пристально следят за безопасностью движения на электросамокатах

Электросамокат представляет повышенную опасность для всех участников дорожного движения, считает заместитель главы Тюмени Пётр Вагин. Поэтому в городе ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности с учетом активного развития кикшеринга в областной столице.

"Работа проходит совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области. Мы провели встречи с главными федеральными операторами по поводу необходимости соблюдения правил дорожного движения. Нужно, чтобы в городе были обозначены определенные места для парковки самокатов, и они не мешались при уборке улиц, не мешали пешеходам", — подчеркнул Пётр Вагин.

Заместитель главы города отметил, что компании по кикшерингу электросамокатов готовы сотрудничать в этом направлении. Уже сейчас некоторые мобильные приложения ограничивают скорость движения самокатов и обозначают места, которые следует избегать, чтобы не пересечься с пешеходным потоком, пишет ИА "Тюменская линия".

"На федеральном уровне также принимаются поправки в закон по правилам дорожного движения, чтобы упорядочить этот вопрос. Граждане, которые правила не соблюдают, должны привлекаться к ответственности", — подытожил Пётр Вагин.