В Ишиме пройдут мероприятия ко дню рождения Гарри Поттера

Кадр из кинофильма. Источник: kinopoisk.ru

День рождения Гарри Поттера отпразднуют в Ишиме 31 июля. Тематические мероприятия стартуют в 16:30 на площадке мультицентра "Моя территория".

Для поклонников серии романов английской писательницы Джоан Роулинг организуют просмотр фанатских фильмов "Северус Снегг и мародеры" и "Магия превыше всего". На мастер-классах участникам предложат изготовить деревянный значок с изображением главных персонажей киновселенной и состарить бумагу.

На 1 этаже мультицентра будет организована площадка для настольных игр и кинект-игры на игровой консоли Xbox 360, пишет "Мегатюмень" со ссылкой на организаторов.

"История про "мальчика, который выжил" изменила сознание целого поколения и привнесла в детство многих волшебство, поэтому мы считаем важным провести это событие в компании поклонников серии романов", — прокомментировал руководитель киноклуба "Точка зрения" Иван Тюменцев.