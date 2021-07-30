Тюменский мост Влюбленных в день города станет радужным

Праздничная подсветка моста Влюбленных в Тюмени 30 и 31 июля в честь юбилея города окрасится всеми цветами радуги, сообщила горадминистрация.

Красивая традиция появилась четыре года назад, когда в день рождения Тюмени мост Влюбленных предстал в новом облике после капитального ремонта. Цветовая гамма подсветки меняется в разные праздники, но особенно ярко он блистает в День города.