Тюменский мост Влюбленных в день города станет радужным

15:20 30 июля 2021
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Праздничная подсветка моста Влюбленных в Тюмени 30 и 31 июля в честь юбилея города окрасится всеми цветами радуги, сообщила горадминистрация.

Красивая традиция появилась четыре года назад, когда в день рождения Тюмени мост Влюбленных предстал в новом облике после капитального ремонта. Цветовая гамма подсветки меняется в разные праздники, но особенно ярко он блистает в День города.

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