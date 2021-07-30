Тюменцы разных поколений встретились в "Сириусе"

Дружеская встреча тюменцев разных поколений состоялась в "Сириусе" в завершение научно-технологической проектной программы "Большие вызовы-2021". Девять человек, для которых Тюмень – город детства, встретились и обсудили возможности для творческого и научного роста на уровне страны.

Для школьников стало неожиданностью, что выпускники тюменского "Нового поколения" живут и работают в "Сириусе". Они являются кураторами программ, развивают научные направления, помогают школьникам разных регионов страны реализовывать проекты на высоком образовательном уровне.

Например, Анастасия Мурнина получила образование в ТюмГУ, много раз была куратором учебно-научных школ в Тюмени, работала куратором в "Сириусе", а сейчас живет в Санкт-Петербурге и работает там в центре выявления и поддержки одаренных детей. Илья Лазарев также является выпускником ТюмГУ, куратором учебно-научных школ, а сейчас занимается любимым делом в одним из сильнейших образовательных центров страны – "Сириусе". Похожая история и у Кристины Васильевой, которая много лет сотрудничала с тюменским "Новым поколением", а теперь занимается теми же задачами в "Сириусе".

Современные школьники, которые получили приглашение на бесплатную научно-технологическую проектную программу "Большие вызовы-2021", задавали много вопросов и делились своими впечатлениями от пребывания в образовательном центре страны.

Напомним, сейчас в "Сириусе" находятся тюменские школьники, среди которых Алексей Тарасов, Дарья Кузнецова, Сергей Вешкурцев, Анастасия Меньщикова и Эмилия Исмагилова. В общей сложности на образовательное мероприятие прибыло более 400 школьников со всей страны. Все они провели огромную работу по разным направлениям и защитили свои проекты. 30 июля тюменцы вернутся в родной город.

"На этой теплой встрече мы ещё раз убедились в том, что "Сириус" дает билет в будущее. Кто-то сюда приезжает реализовать свою идею, получить возможность прокачать себя, решая кейс ведущего вуза или крупной компании РФ, а кто-то пробует себя в роли наставника, куратора и даже преподавателя или руководителя проекта", – рассказала руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева, управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.