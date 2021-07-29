В Тюмени начал работу сайт празднования Дня города

На сайте празднования Дня города Тюмени размещена информация о мероприятиях, проектах и конкурсах, приуроченных к юбилею областной столицы.

В день празднования юбилея города, 31 июля, на сайте появятся видеозаписи концерта, спектаклей фестиваля "Сны улиц", экстремального шоу скалолазов, других интересных событий и проектов. Есть раздел с подборками музыки, книг, стихов и кино о Тюмени и онлайн-тест об истории города.

К офлайновым мероприятиям в городе отнести уличные выставки, арт-променад по набережной и работу арт-пространства на Масловском взвозе. Требование к горожанам - соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Салют непременно будет, но не на набережной, как обычно, а в разных частях города.