Моряк Мартин поделится историями тюменцев о детстве, молодости и взрослении

Фото предоставлено мультицентром "Контора пароходства"

Мультицентр "Контора пароходства" запустил интерактивный маршрут об этапах взросления "За проезд передавайте" от аудиогида "Мартин, проводи". Его можно прослушать в любой части мира. Для этого необходимо написать чат-боту в Telegram.

В этот раз моряк Мартин собрал истории тюменцев о детстве, подростковом возрасте, молодости и взрослении. Каждый этап раскрывается особенным рассказом: в детстве — воспоминания о лете и разбитых коленках, в юности — о первой любви и дискотеке, в молодости — про выпускные экзамены и поступление, а в зрелости про то, что получилось. Герои расскажут о сложности выбора, с которым сталкивается каждый. В этот раз слушатель сможет управлять развитием сюжета, выбирая любой жизненный путь, который приведет к определенному финалу. Маршрут можно пройти три раза и прослушать три разных истории.

"Ничего не бывает зря. В каждом нашем решении и поступке есть смысл. И если кажется, что можно было поступить иначе, просто знайте — это не так. Об этом будет новый маршрут Мартина "За проезд передавайте", — прокомментировала Виктория Киселева, руководитель проекта.

Маршрут режиссировала художественный руководитель театра "МАЙ" Мария Гущина, разработала концепцию и реализовала руководитель проекта Виктория Киселева. Для того, чтобы прослушать истории, необходимо найти аккаунт @KontoraMartin_bot в приложении Telegram и написать ему — \start. Маршрут можно пройти в автобусе, такси или маршрутке, пока едешь до нужной остановки. Общение происходит посредством текстов и аудиоматериалов. Поэтому с собой необходимо иметь телефон и наушники.

Мультицентр "Контора пароходства" выпустил уже семь маршрутов: "Около Конторы", "Стрит-арт", "Сказки на ночь", "Чудо возле дома" "Вагончик тронется", "По Конторе" и "За проезд передавайте".