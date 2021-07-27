Якушев: к ноябрю иммунитет к коронавирусу должен быть у 80% жителей УФО

Скорость проведения прививочной кампании за последние недели увеличилась. Вся поступающая вакцина сразу идёт в оборот. Наряду с прививочными кабинетами в поликлиниках работают выездные пункты вакцинации. С начала прививочной кампании первый компонент вакцины получили 2,9 миллиона жителей Уральского федерального округа, закончили курс вакцинации два миллиона человек.

"Для выработки коллективного иммунитета к 1 сентября мы должны вакцинировать 60 процентов населения, это 5,7 миллиона человек, поэтому темпы необходимо наращивать. К ноябрю количество жителей региона, имеющих иммунитет, должно вырасти до 80 процентов", - уточнил полпред.