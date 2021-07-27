Тюменских школьников научат преодолевать овраги и болота в походах

Фото предоставлено пресс-службой департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Мастер-класс по преодолению препятствий пройдет в центре туризма и краеведения дворца "Пионер" 28 июля. Ребят от 7 до 17 лет обучат правильно переходить болота, овраги и ручьи, а также познакомят с туристическим направлением на практике.

"Все желающие от 7 до 17 лет могут присоединиться к мастер-классу, с ребятами предварительно свяжутся после заполнения формы. Если подведет погода, занятие перенесут в помещение. Там специалисты расскажут об основных практических элементах и наглядно продемонстрируют все тонкости преодоления маршрута", — сообщили организаторы мастер-класса.

Для младшей возрастной группы (от 7 до 11 лет) мастер-класс начнется в 10 часов, для старшей группы (от 12 до 17 лет) в 14 часов. При себе необходимо иметь заполненное заявление и согласие на обработку персональных данных. Организаторы напоминают, что форма одежды должна быть спортивной. Подать заявку на мастер-класс можно по ссылке.