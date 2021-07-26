Более 25 тысяч тюменцев приняли участие в масштабном субботнике в честь Дня города

В Тюмени завершился масштабный городской субботник. Накануне Дня города к уборке скверов, улиц и дворов подключились 25 778 человек из 2 464 организаций, в том числе сотрудники администрации Тюмени, отеля "Восток", различные управляющие организации, предприятия и компании, сообщили в администрации города.

Горожане собрали коло 5 тыс. кубов мусора и отремонтировали 589 малых архитектурных форм, выполнили другие виды работ на общей площади в 438 348 тыс. м².

Например, специалисты управы Восточного округа и Службы заказчика ВАО починили скамейки в Молодежном сквере. Также было побелено 718 погонных метров бордюров, устроено и отремонтировано 725 погонных метров ограждений. Городские территории площадью 833 тыс. м² освободили от опавшей листвы. 2 920 зеленых насаждений избавлено от поросли, которая мешает разрастаться кроне.