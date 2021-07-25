Маленьких тюменцев приглашают вступить в "Эко-десант "Спасатели"

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музей "Городская Дума" 27 и 28 июля в 14:00 проводит для ребят необычное интерактивное мероприятие "Эко-десант "Спасатели".

Во время эко-десанта маленькие тюменцы совершат путешествие по страницам Красной книги, отыщут редкие растения и животных, которые встречаются на просторах тюменского края, а также встретят сказочную синюю птицу. В результате юным исследователям предстоит предложить свои пути сохранения природы родного края.

Встреча пройдет по адресу: ул. Ленина, 2. Продолжительность 50 минут. Стоимость участия 50 рублей. При покупке билета на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 45 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-11-59. Возрастная категория 6+