Маленьких тюменцев приглашают вступить в "Эко-десант "Спасатели"

12:00 25 июля 2021
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Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музей "Городская Дума" 27 и 28 июля в 14:00 проводит для ребят необычное интерактивное мероприятие "Эко-десант "Спасатели".

Во время эко-десанта маленькие тюменцы совершат путешествие по страницам Красной книги, отыщут редкие растения и животных, которые встречаются на просторах тюменского края, а также встретят сказочную синюю птицу. В результате юным исследователям предстоит предложить свои пути сохранения природы родного края.

Встреча пройдет по адресу: ул. Ленина, 2. Продолжительность 50 минут. Стоимость участия 50 рублей. При покупке билета на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 45 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-11-59. Возрастная категория 6+

Теги: дети , досуг , музеи , природа , ТМПО , экология
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