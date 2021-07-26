Тюменцы создали аудиомаршрут для поездок на автобусе

Новый маршрут для аудиогида "За проезд передавайте" разработали в мультицентре "Контора пароходства". Его нужно слушать в общественном транспорте, например, в автобусе, добираясь с утра на работу. Как и прошлые маршруты проекта "Мартин, проводи", новый существует в формате телеграм-бота.

Режиссером маршрута стала художественный руководитель театра "Май" Мария Гущина. Она собрала истории горожан о первом воспоминании, детстве, подростковом возрасте и взрослой жизни. Слушатели сами решат, чей рассказ услышат следующим. Для этого телеграм-бот предложит выбрать, как развивалась их собственная жизнь, пишет Вслух.ру.

Об этом и других маршрутах проекта "Мартин, проводи" можно узнать здесь.