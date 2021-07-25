В ТИУ открыт набор на бакалавриат "Наноматериалы"

16:38 25 июля 2021
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Набор на программу бакалавриата "Наноматериалы" стартовал в Тюменском индустриальном университете в этом году, сообщили ТИУ.

Новое направление обучения в университете запускает институт промышленных технологий и инжиниринга ТИУ. Студенты будут углубленно изучать информатику, аддитивные технологии, 3D-дизайн, материаловедение и микроэлектронику.

В этом году на направление "Наноматериалы" выделено 30 мест: 19 бюджетных, 3 целевых, 3 по особой квоте и 5 — под обучение на договорной основе.

Наноматериалы применяются в различных сферах жизни: медицине, физике, быту. Специалисты по созданию наноматериалов участвуют в разработке новой продукции, испытывают опытные образцы, проводят диагностику проблем.

Теги: абитуриенты , вузы , наука , ТИУ
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