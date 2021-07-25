Ксения Трохина из Тюмени вошла в топ-50 участников форума "Алтай.Территория развития — 2021"

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Менеджер мультцентра "Моя территория" Ксения Трохина вошла в топ-50 из 500 участников офлайн-этапа форума форума "Алтай.Территория развития — 2021".

Свой результат Трохина объяснила большим опытом работы в общественных организациях региона, стремлением к новым знанием и личной харизмой.

"Это был первый мой первый форум, впечатлений много и они положительные. Попасть в список самых активных участников мне, наверное, помог опыт из моей деятельности в Общественной молодежной палате при Тюменской областной думе и молодежной политике нашего региона. Мне удалось применить свои знания на различных практикумах во время форума. А также это личная харизма, активность в работе, желание получить новые знания, познакомиться с участниками площадки и экспертами форума", — цитирует слова Трохиной "АиФ - Западная Сибирь".

Образовательная программа форума проходила по двум ключевым направлениям — "Социальный: Лидер-Команда-Общество" и "Управленческий: Наука-Бизнес-Государство". Всего участникам были доступны 10 образовательных площадок. В рамках форума также состоялся грантовый конкурс от Росмолодежи. Всего в форуме участвовало более полутора тысяч человек в онлайн- и оффлайн-формате.