Школьники Тюмени выпустили подкасты про музыку, дружбу и работу

Z Camp | Летний кэмп | Тюмень, vk

На первой смене проекта Z-CAMP школьники, учась создавать подкасты, делали пять разных записей в разговорном формате с приглашенными гостями. Экспертами выступили психологи, учителя, тюменские музыканты, а также студент ТюмГУ из Кореи, который рассказал об особенностях своей культуры.

Перед записью подкасты участники собрали информацию по теме, нашли гостей, с которыми хотели ее обсудить, научились вести беседу так, чтобы было интересно и им самим, и гостю, и будущим слушателям. После записи ребят ждал еще один важный этап. Участники смены самостоятельно монтировали получившиеся записи, подбирали музыку, придумывали названия и обложки для своих работ, пишет "Мегатюмень".

"Для меня это очень крутой опыт! Я думаю, что я продолжу развиваться в этой сфере", — делится своими впечатлениями участница кэмпа и автор одного из подкастов.

В голосовании за приз зрительских симпатий победил подкаст "Спичка". В нём в формате дружеской беседы подросток обсуждает с психологом интересующие вопросы и проблемы о взаимоотношениях между детьми и родителями. Прослушать этот и другие подкасты можно в сообществе проекта в соцети "ВКонтакте".