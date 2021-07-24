В Ишиме на типографии открыли мемориальную доску Ивану Кнапику

Мемориальная доска члену Союза журналистов СССР и России Ивану Кнапику закреплена на здании Ишимской типографии, к развитию которой он имеет непосредственное отношение.

Иван Кнапик, возглавляя в 1990-е годы комитет по печати и массовой информации Тюменской области, инициировал модернизацию полиграфических предприятий области, при его участии в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске были капитально отремонтированы и построены новые типографии, внедрены современные технологии печати.

Широко известна и редакционно-издательская деятельность Кнапика. Возглавляя Тюменский издательский дом, он выступил инициатором проектов "Согретые Сибирью", "Энциклопедия тюменской журналистики" в четырёх томах. В 2020 годувышел в свет том энциклопедии "Бессмертный полк: рота тюменских журналистов". В последнее время Кнапик трудился над подготовкой пятого тома энциклопедии "Легенды тюменской журналистики" о лучших журналистах Тюменской области, Югры и Ямала, но не успел завершить проект.

Идея открыть в Ишиме мемориальную доску Ивану Филиппович Кнапику принадлежит почетному гражданину Ишима, бывшему редактору "Ишимской правды" Ольге Чернышовой. Инициативу поддержали ветераны редакций Приишимья, коллектив Ишимской типографии, правление Союза журналистов Тюменской области.

Выступившие на торжественном открытии памятной доски глава Ишима Федор Шишкин, председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, председатель городского совета ветеранов Николай Долгушин, почетный гражданин Ишима, краевед Владимир Озолин напомнили о вкладе, который Кнапик внес в развитие региональной и местной прессы, пишет "Ишимская правда".