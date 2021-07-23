В Тюмени до 12 августа ограничено посещение лесов

Постановлением администрации города Тюмени от 23 июля ограничения на посещение городских лесов Тюмени продлены до 12 августа. Об этом сообщили в управлении по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

В целях пожарной безопасности в связи с введением на территории Тюменской области особого противопожарного режима на лесных участках, находящихся в собственности города Тюмени, введен запрет на пребывание граждан, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях.

Запрет на посещение городских лесов не распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Полный список оборудованных зон отдыха, на которые не распространяются ограничения, можно посмотреть здесь, также ограничения не распространяются на посещение Гилевской рощи.