Тюменцев приглашают на экскурсию на колёсах

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музейный комплекс им. Словцова приглашает тюменцев совместить приятное с полезным в рамках экскурсии на колёсах "Крутящие истории". Отличный способ увидеть достопримечательности города быстрее, чем пешком, и полезнее, чем на автомобиле.

При себе необходимо иметь велосипед, самокат, моноколесо, ролики - в общем, любой подобный транспорт. На период экскурсии организаторы бесплатно предоставят каждому участнику шлем. Во время такой прогулки на колёсах радиогид расскажет всем о "сердце" Тюмени, её архитектуре, культуре и истории. Также экскурсанты совершат остановки на лучших смотровых площадках набережной Туры.

Экскурсия стартует 24 июля в 12:00 и 15:00, продолжительность - 90 минут, точка сбора - сквер "Исторический". В случае неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, дождь, град) возможен перенос экскурсии на другой день. Стоимость участия 300 рублей с человека. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90, 8 (929) 266-73-72. Возрастная категория 16+