Тюменцы могут получить до 250 тысяч рублей на креативные проекты

Мультицентр "Контора пароходства" открыл прием заявок на участие в конкурсе "Цех". Победители получат до 250 тысяч рублей на воплощение идеи. Подать заявку можно до 8 августа на сайте.

Участвовать могут физические и юридические лица от 18 до 35 лет. От участников ждут идеи выставок, арт-объектов, уличных фестивалей или серий событий по развитию креативного мышления и региональных создателей.

С 26 июля по 7 августа пройдет образовательная программа с федеральными экспертами в онлайн-формате. 26 июля в 20:00 главред студии "Суть медиа" Эдуард Карякин расскажет, как вести соцсети театра. 27 и 30 июля, а также 4 и 5 августа в 15:00 пройдут индивидуальные встречи-генерации с менеджером конкурса Ириной Вадачкория. 28 июля в 19:00 директор военно-патриотического центра "Достойный выбор" Максим Шереметьев расскажет, как правильно составить заявку. 29 июля в 20:00 арт-менеджер Евгения Карпанина даст советы о том, как найти партнеров на свой проект. 7 августа в 20:00 театральный режиссер Никита Бетехтин поделится тем, как управлять проектами.

14 и 15 августа пройдет защита идей в направлении "Творческие проекты". Оценивать проекты будут театровед, директор Театрального центра имени Вс. Мейерхольда Елена Ковальская (Москва), начальник отдела развития Большого театра кукол, помощник руководителя Вахтанговского фестиваля театральных Наталия Сергеевская (Санкт-Петербург), выпускница магистерской программы Art&Science Виктория Романова (Санкт-Петербург), куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко (Тюмень), руководитель Театрального центра "Космос", театровед Александрина Шаклеева (Тюмень) и руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина (Тюмень). 19 августа подведение итогов. Реализовать проект нужно до 1 декабря.

Подать заявку можно на сайте до 8 августа. Номинация от "Конторы пароходства" в конкурсе "Цех" появилась в прошлом году. Проект проходит совместно с молодежным театральным центром "Космос".