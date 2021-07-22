На тюменских дорогах за сезон по вине мотоциклистов произошло 74 ДТП

Фото - ГИБДД по ТО

Более 250 нарушений ПДД водителями мотоциклов в Тюмени выявлено с начала этого мотосезона. Об основных нарушениях рассказали в областной ГИБДД.

В весенне-летний период 72 водителя мотоциклов привлечены к ответственности за управление мототехникой, не имея права управления транспортом. 56 мотоциклов эвакуированы на спецстоянку. Задержаны 3 пьяных мотоциклиста. 42 человека наказаны за езду без мотошлема. В 56 случаях водители не имели страховых полисов ОСАГО, 11 мотоциклистов нарушили правила расположения на проезжей части.

В этом году по вине водителей мототехники в Тюменской области произошло 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 4 мотоциклиста, 80 ранены. Это намного меньше, чем в 2020-м. В ГИБДД считают, что в этом есть и заслуга мотовзвода: он "вносит свою лепту в снижение аварийности с мотоциклистами, приучая их к порядку на дорогах".