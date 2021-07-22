Для тюменцев 55+ проводят бесплатные автобусные экскурсии

Цикл благотворительных автобусных экскурсий проходит для жителей Тюмени старше 55 лет. Очередное путешествие тюменцам предлагают совершить в село Кулаково Тюменского района 27 июля.

В селе участники экскурсии посетят храм Николая Чудотворца и экоместа, волонтеры 55+ расскажут о купце и меценате Николае Чукмалдине, который многое сделал для села.

Автобус стартует в 10:30 от Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Отправиться в поездку могут все желающие тюменцы старше 55 лет при условии соблюдения мер предосторожности — необходимо носить медицинские маски и перчатки. Обязательна предварительная запись по телефону (3452) 30-39-59.

Автобусные экскурсии проходят в рамках социального проекта "Добро рядом 2.0" от благотворительного фонда "Старшее поколение" и Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.