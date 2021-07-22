Тюменцы приняли участие во второй смене форума "Территория смыслов"

Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

В конце минувшей недели состоялось закрытие второй смены "Россия — страна возможностей" в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". В работе смены приняли участие более 1000 человек со всей страны: 350 человек участвовали в очном формате на площадке форума, еще 650 — присоединились к работе в онлайн-режиме.

В очном этапе приняли участие четверо молодых людей из Тюменской области.



"Это был первый всероссийский форум, где мне удалось побывать. Всего на “Территории смыслов” проходит пять смен, мы с ребятами из разных муниципалитетов Тюменской области принимали участие во второй. 350 участников в возрасте от 18 до 35 лет поделили на 35 команд, которые вместе проходили все препятствия — от жары и внезапных ливней до плотной образовательной программы", — поделилась Елизавета Плотникова, дизайнер в Студенческом совете Тюменской области.



Елизавета также рассказала, что позиционированием смены была концепция создания позитивного контента. Участники посещали площадки по разным направлениям: IT, медиа, развитие необходимых компетенций — лидерство, критическое мышление, креативность, коммуникации. По вечерам на площадке проводилась образовательная программа "Точки смысла", включающая 4-5 мастер-классов, где участники могли пообщаться с экспертами форума в более неформальной обстановке, задавать вопросы.



"Я принимала участие во всех обязательных панельных дискуссиях, а в необязательной части выбирала образовательный трек госкорпорации по атомной энергии “Росатом". Их программа показалась мне наиболее современной из представленных: эксперты рассказывали о построении карьеры в государственной корпорации, трендах работы в IT сфере, создании грамотного резюме и личного бренда, а также многое другое", — поделилась Гузяль Нурияхметова, менеджер проектов Студенческого совета Тюменской области



Финальной точкой форума стал Всероссийский конкурс молодежных проектов, на котором было представлено 74 проекта. По итогам публичных защит грантовые средства получили 15 проектов — общий фонд финансирования составил 7 846 000 рублей.