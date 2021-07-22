В ТюмГУ заканчивается прием документов в магистратуру на бюджет

16:29 21 июля 2021
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В ТюмГУ идет прием документов для поступления на направления подготовки магистратуры. В этом году в магистратуре готовы предложить 611 бюджетных мест на очную форму обучения и 191 на заочную. Подать документы можно лично, онлайн или отправить почтой.

Прием документов на очную и заочную форму обучения по программам магистратуры на бюджетную основу завершится 29 июля в 18 часов. После абитуриентов ждут вступительные испытания, которые пройдут с 30 июля по 12 августа.

Для абитуриентов, поступающих на договорной основе на места очной магистратуры, окончание приема документов намечено на 31 августа, на заочную форму обучения прием документов закончится 30 октября.

Теги: абитуриенты , ТюмГУ
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