В ТюмГУ заканчивается прием документов в магистратуру на бюджет

В ТюмГУ идет прием документов для поступления на направления подготовки магистратуры. В этом году в магистратуре готовы предложить 611 бюджетных мест на очную форму обучения и 191 на заочную. Подать документы можно лично, онлайн или отправить почтой.

Прием документов на очную и заочную форму обучения по программам магистратуры на бюджетную основу завершится 29 июля в 18 часов. После абитуриентов ждут вступительные испытания, которые пройдут с 30 июля по 12 августа.

Для абитуриентов, поступающих на договорной основе на места очной магистратуры, окончание приема документов намечено на 31 августа, на заочную форму обучения прием документов закончится 30 октября.