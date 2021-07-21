Проекты из Тюменской области стали победителями всероссийского конкурса "Регион добрых дел"

Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Стали известны победители всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Ими стали 30 регионов, которые набрали наибольшее количество баллов в двух этапах. Тюменская область получила 1 291,2 тыс. рублей на реализацию четырех проектов. В их числе — молодежный форум "Территория добра" Ишимского городского молодежного центра развития.

Шесть активистов — Елизавета Козина, Наталья Канцлер, Марина Дементьева, Павел Ханжин, Илона Касьянова и Юлия Шестакова — работали над улучшением уже существующего проекта с одноименным названием, который реализовывался на базе школ Ишимского района с 2013 года. Новая идея полностью меняет формат проведения — теперь форум будет проходить на площадке спортивно-оздоровительного лагеря, где будут задействованы все школы города.

"Основная целевая группа нашего проекта – это инициативные подростки и молодежь в возрасте от 14 до 20 лет, лидеры волонтерского (добровольческого) движения, лидеры органов ученического самоуправления, активисты РДШ. Наш проект поддержит не только волонтерские движения Ишима, но и привлечет внимание молодежи к социально значимым проблемам, — рассказывает руководитель проекта Елизавета Козина. — Участники познакомятся с направлениями добровольческой деятельности, обучатся основам проектной деятельности и презентуют свои программы развития добровольческих сообществ.

Во время форума ребята поучаствуют в воркшопах, лекциях, тренингах, деловых играх. А помогут им в этом приглашенные эксперты, волонтеры, сотрудники МАУ "Центр развития". Помимо этого, они смогут развить свои навыки, реализовать идеи, внести предложения и сами попробуют провести тренинги.

"Участники и команда волонтеров объединятся для создания проектов по развитию направлений добровольческого движения на территории города. За каждой командой будет прикреплен эксперт, который сможет провести консультации по составлению проекта. Затем пройдет защита перед независимыми судьями. Мы планируем реализовывать форум ежегодно, будем задействовать волонтеров из ближайших районов, планируем привлечь больше 200 активистов".

В список победителей вошли еще три проекта от Тюменской области — областная школа социального проектирования для лидеров добровольческого движения Тюменской области "#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области и дворца творчества и спорта "Пионер", молодежная гражданская экспедиция "#ДоброТМР" молодежного центра "Поколение" Тюменского муниципального района и медиаполигон штаб-квартиры "серебряного" добровольчества регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.