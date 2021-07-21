Тюменские медучреждения приостановили оказание профилактической и плановой медпомощи

Тюменские поликлиники приостановили оказание профилактической и плановой медпомощи с 2020 июля на две недели, сообщили в региональном Оперштабе.

"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также недостаточным охватом вакцинацией с 20 июля на 14 дней приостанавливается плановая медпомощь", - сообщил Оперштаб.

"С сегодняшнего дня поликлиники региона приостановили проведение профилактических медосмотры и диспансеризацию, а также плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене. В стационарах переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: "кардиология", "онкология", "травматология", "гематология" и др. По данным профилям помощь оказывается в прежнем режиме – как экстренном, так и плановом", - пояснили в областном департаменте здравоохранения.

Татьяна Тихонова