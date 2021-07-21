Традиционные костюмы Тобольской губернии можно увидеть в "Доме Машарова"

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В тюменском музее "Дом Машарова" до конца июля работает выставка "В каждом посаде - в своем наряде", на которой любой желающий может бесплатно узнать о традиционных костюмах Тобольской губернии.

На выставке также представлены примеры и образцы тамбурной вышивки и игровые, обрядовые, обереговые и другие нароные куклы, изготовленные на традиционной основе.

Музей "Дом Машарова" (Ленина, 24) работает ежедневно с четверга по воскресенье с 11:00 до 20:00. Контактный телефон: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 0+