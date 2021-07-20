Мастер-класс по созданию танцующих марионеток состоится в Тюмени

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

До конца лета в музее "Дом Машарова" каждый день с четверга по воскресенье любой может принять участие в необычном мастер-классе "Танцующая марионетка".

На мероприятие приглашаются желающие научиться чему-то новому, полезно и весело провести время и сделать самим себе или близким оригинальный подарок. Игрушки-марионетки неизменно вызывают восторг как у взрослых, так и у детей. На музейном мастер-классе участники из простых материалов сделают весьма необычную и подвижную игрушку.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Стоимость участия в мастер-классе 100 рублей. При покупке билета на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 95 рублей. Телефон для справок: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 6+