Тюмень входит в десятку регионов-лидеров по тестированию на коронавирус

17:12 19 июля 2021
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Около 8 тыс исследований на коронавирус в сутки проводится в Тюменской области (в среднем за неделю). Об этом интернет-изданию сообщили в Оперштабе.

С начала пандемии в Тюменской области проведено 2 279 681 тестов. По данным федеральной службы Роспотребнадзора от 14 июля, среди субъектов РФ Тюменская область по выполнению тестирования на 100 тысяч населения занимает десятое место.

Теги: исследование , коронавирус , Роспотребнадзор
Татьяна Тихонова

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