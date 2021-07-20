Тюмень входит в десятку регионов-лидеров по тестированию на коронавирус

Около 8 тыс исследований на коронавирус в сутки проводится в Тюменской области (в среднем за неделю). Об этом интернет-изданию сообщили в Оперштабе.

С начала пандемии в Тюменской области проведено 2 279 681 тестов. По данным федеральной службы Роспотребнадзора от 14 июля, среди субъектов РФ Тюменская область по выполнению тестирования на 100 тысяч населения занимает десятое место.

Татьяна Тихонова